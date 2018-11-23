Avrupa Curling Şampiyonası
B Klasmanı'nda mücadele eden Türkiye Kadın Milli Takımı, yarı finalde Estonya'ya 7-3 yenildi23 Kasım 2018 Cuma 20:37
İSTANBUL (AA) - Avrupa Curling Şampiyonası'nda B Klasmanı'nda yer alan Türkiye Kadın Milli Takımı, yarı finalde Estonya'ya 7-3 mağlup oldu.
Başkent Tallinn'de devam eden şampiyonada milli takım, yarı finalde ev sahibi Estonya ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı 7-3 kazanan Estonya, adını finale yazdırdı. Diğer yarı final mücadelesinde Litvanya'yı 10-8 yenen Norveç, Estonya'nın rakibi oldu.
YORUM YAZ