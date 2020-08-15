Avrupa büyük kriz! 605 gündür hükümeti kuramadılar

FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine arka çıkan Belçika'da 605 gündür hükümet kurulamıyor.

2018 yılında seçilen son hükümetin dağılması sonrası ülkede yapılan seçimler, başarısızlıkla sonuçlandı.

Avrupa ülkesi Belçika, Mayıs 2019'daki genel seçimlerden bu yana geçici hükümetle yönetilmeye çalışılıyor.

Kral Phillipe tarafından hükümeti kurmak için aşırı sağcı Yeni Flaman İttifakının lideri Bart De Wever ve Sosyalist Parti'den Paul Magnette görevlendirilen.

Ancak koalisyon kurmaktan vazgeçen ikilinin Phillipe ile görüşerek hükümet kurma görevini bırakacak.

Siyasi kriz 605 gündür devam ediyor

Böylece 2018 sonunda seçilmiş son hükümetin dağılmasından bu yana geçen 605 gündür süren siyasi kriz bir kez daha çözülememiş olacak.