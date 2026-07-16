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Ekonomi Avrupa borsalarının kafası karışık
Ekonomi

Avrupa borsalarının kafası karışık

Yeniakit Publisher
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Avrupa borsalarının kafası karışık

ABD ile İran arasında devam eden gerilime odaklanan Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı.

Avrupa borsaları, ABD ile İran arasında devam eden gerilimle haftanın dördüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,16 artarak 643,73 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 değer kazanarak 10.572,24 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 azalarak 8.377,86 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,34 gerileyerek 24.915,49 puan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,07 değer kaybederek 52.373,96 puan oldu.

 

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.42 itibarıyla yüzde 0,25 düşüşle 1,143 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, ABD ile İran arasında devam eden gerilime odaklandı.

Bugün açıklanan verilere göre, Avrupa Birliği (AB), enerji ithalat harcamasının artmasıyla mayıs ayında 12,1 milyar avroluk dış ticaret açığı verdi.

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