Avrupa borsalarında son durum Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,08 artışla 381,40 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,09 kazançla 11.696,04 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 artışla 7.251,27 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 değer kazancıyla 5.409,77 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,34 primle 9.373,95 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,55 yükselişle 21.160,50 puan seviyelerinde seyrediyor. Analistler, Brexit gelişmelerinin gündemi bu hafta da meşgul edeceğini belirterek, bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının piyasaların odak noktasında olacağını, bugün de Avro Bölgesi dış ticaret dengesi verisinin takip edileceğini bildirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.