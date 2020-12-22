  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 11:45:17 -
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,69 artışla 389,36 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,91 değer kazancıyla 13.372 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 artışla 6.417 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,17 yükselişle 5.456 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,26 değer kazancıyla 7.889 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,25 artarak 21.672 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,22 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türüne ilişkin endişelerin Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) akşam saatlerinde gelen açıklamayla kısmen de olsa azaldığını ve pay piyasalarında dünkü sert düşüşün ardından bugün alıcılı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün, İngiltere ve ABD'de büyüme verileri ile Almanya'da tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, Kovid-19 salgını ve mutasyon riski ile ilgili haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CANLI YAYIN! Üniversitelerde neler oluyor? Prof.Dr.Naki Erdemir canlı yayında anlattı
Gündem

CANLI YAYIN! Üniversitelerde neler oluyor? Prof.Dr.Naki Erdemir canlı yayında anlattı

Üniversiteler ve üniversiteler etrafındaki öğrencilerin yaşam alanlarına ilişkin bir süredir kamuoyunda tartışmalar devam ediyor. Prof.Dr.Na..
Dağda elleri ve ayakları bağlı halde bulundular
Aktüel

Dağda elleri ve ayakları bağlı halde bulundular

Malatya'da iki arkadaş, husumetli oldukları kişi tarafından elleri ve ayaklarından bağlanarak bir dağın yamacına bırakıldı.

İran'dan Avrupa ülkelerine tepki: Suçu paylaşıyorlar
Dünya

İran'dan Avrupa ülkelerine tepki: Suçu paylaşıyorlar

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesine uygulanan ambargodan ABD kadar Avrupa'nın da suçlu olduğunu iddia etti.
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay