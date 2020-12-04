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Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 11:55:56 -
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 393 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 13.260 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 6.533 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 5.603 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 artışla 8.222 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 primle 22.113 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, yükselişini üst üste dördüncü güne taşımasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,2162 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının risk iştahını artırdığını söyledi.

Bugün ABD'de istihdam raporu ve fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Brexit'e ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

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