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Ekonomi Avrupa borsaları Kovid-19'da plazma tedavisine onayın etkisiyle yükselişle kapandı
Ekonomi

Avrupa borsaları Kovid-19'da plazma tedavisine onayın etkisiyle yükselişle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 19:30:45 -
Avrupa borsaları Kovid-19'da plazma tedavisine onayın etkisiyle yükselişle kapandı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) Kovid-19'a karşı plazma tedavisine acil durum onayı vermesinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,58 artışla 370,85 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,71 artarak 6.104,73 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,36 değer kazanarak 13.066,54 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,28’lik artışla 5.007,89 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,12'lik yükselişle 20.113,36 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,07 artışla 1,18 seviyelerinden işlem gördü.

ABD Başkanı Donald Trump, dün FDA’nın Kovid-19'a karşı plazma tedavisine acil durum onayı verdiğini açıklamıştı. Trump ayrıca, yakın zamanda Kovid-19 aşısıyla ilgili de güzel haberler vereceklerini dile getirmişti.

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