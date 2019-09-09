Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,28 değer kaybederek 386,06 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64 azalarak 7.235,81 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 düşerek 5.588,95 puana indi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,28 artarak 12.226,10 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,19 yükselerek 21.989,73 puana çıktı. Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.31 itibarıyla yüzde 0,27'lik artışla 1,1059 seviyesinde bulunuyor.

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