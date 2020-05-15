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Ekonomi

Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 19:24:06 -
Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü İtalya hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,47 artarak 328,24 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 artarak 4.277,63 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 1,01 artışla 5.799,77 seviyesinden tamamladı.

Almanya'da da DAX 30 endeksi yüzde 1,24 artarak 10.465,17 seviyesinden kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,09 değer kaybederek 16.852,35 seviyesinden günü tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.15 itibarıyla yüzde 0,12 artışla 1,082 seviyelerinde işlem gördü.

Öte yandan, Avro Bölgesi ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,8 küçüldü. Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya'nın ekonomisi ise ilk çeyrekte yüzde 2,2 daraldı.

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