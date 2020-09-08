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Ekonomi Avrupa borsaları İngiltere hariç güne satıcılı başladı
Ekonomi

Avrupa borsaları İngiltere hariç güne satıcılı başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 11:05:46 -
Avrupa borsaları İngiltere hariç güne satıcılı başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününe İngiltere hariç satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalarak 367 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 gerileyerek 13.069 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 artışla 5.954 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.071 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 kayıpla 19.622 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 5.033 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi ise 5 günlük düşüşün ardından bugün 1,1828 seviyesine kadar yükselirken saat 11.00 itibarıyla yatay bir seyirle 1,1818'den işlem görüyor.

Analistler, perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı öncesi avronun dolar karşısındaki değer kaybını sürdüğünü, anlaşmasız Brexit ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişelerinin ise risk unsurları olarak takip edildiğini söyledi.

Bugün Avrupa'da ikinci çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlerin etkisiyle sert daralma beklendiğini, ancak öncü göstergelerin 3. çeyrekte toparlanmanın tahminlerden hızlı olabileceğine işaret ettiğini bildirdi.


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