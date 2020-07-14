  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Avrupa borsaları İngiltere dışında düşüşle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 19:37:39 -
Avrupa borsaları İngiltere dışında düşüşle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları İngiltere hariç günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,84 azalarak 367,4 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,8 değer kaybederek 12.697,36 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,97 düşüşle 5.007,46 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,62 azalarak 19.879,75 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,06 artarak 6.179,75 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.33 itibarıyla yüzde 0,56'lık artışla 1,14 seviyelerinde bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı