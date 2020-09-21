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Ekonomi Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı
Ekonomi

Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 10:43:35 -
Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftaya satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,3 azalışla 364 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,5 değer kaybıyla 12.922 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,7 düşüşle 5.904 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2 azalışla 4.917 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 gerileyerek 6.847 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 19.349 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi ise yatay seyirle 1,1840'tan işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerginliğin artabileceği endişesiyle küresel pay piyasalarında satıcılı bir seyrin hakim olduğunu bildirdi.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaların takip edileceğini kaydeden analistler, Brexit görüşmelerine ilişkin haber akışının da risk iştahı üzerinde etkili olmasının beklendiğine söyledi.


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