Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı13 Şubat 2019 Çarşamba 20:21
BERLİN (AA) - Avrupa Borsaları, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin artmasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,37 yükselerek 364,97 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 artarak 5.074,27 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,93 değer kazanarak 19.989,90 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,37 yükselişle 11.167,22 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,81 artışla 7.190,84 seviyesinden tamamladı.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.18 itibarıyla yüzde 0,34 azalışla 1,1284 seviyelerinde işlem gördü.
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