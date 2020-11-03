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Ekonomi Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Ekonomi

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 20:29:40 -
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları, ABD’deki başkanlık seçimine ilişkin beklentilerle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 2,34 yükselerek 356,01 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,44 artarak 4.805,61 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 3,19 değer kazanarak 18.986,24 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 2,55 yükselişle 12.088,98 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,33’lük artışla 5.786,77 seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.20 itibarıyla yüzde 0,75’lik yükselişle 1,173 seviyelerinde işlem gördü.

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