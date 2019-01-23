Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları, ABD ve Çin arasındaki ticari ve ekonomik gerilimin etkisiyle günü düşüşle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,06 azalarak 354,89 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 azalarak 4.840,38 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,19 düşerek 19.400,15 puana geriledi. Almanya'da DAX 30 ise endeksi günü yüzde 0,17’lik düşüşle 11,071,54 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,85’lik azalışla 6.842,88 seviyesinden tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.14 itibarıyla yüzde 0,28’lik yükselişle 1,1388 seviyelerinde işlem görüyor.





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