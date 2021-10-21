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Ekonomi Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
Ekonomi

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, günü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,08 azalışla 469,71 puana düştü.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 21:04:00 -
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,45 azalarak 7.190,3 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,32 düşerek 15.472,56 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 değer kaybıyla 6.686,17 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,21 gerileyerek 26.525,15 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.30 itibarıyla yüzde 0,1 düşüşle 1,164 seviyesinden işlem gördü.

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