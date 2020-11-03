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Ekonomi Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
Ekonomi

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 11:59:15 -
Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,2 artarak 352 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,4 yükselerek 11.948 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,5 artışla 5.742 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,5 değer kazancıyla 4.761 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,9 primle 18.729 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,5 yükselişle 6.682 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1,1682 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa borsalarının, bölgede artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve tedbirlere karşın Kovid-19 tedavisine ilişkin olumlu haber akışıyla alıcılı seyrettiğini söyledi.

Bugün, ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini aktaran analistler, ABD'de bugün gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

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