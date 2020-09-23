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Ekonomi Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
Ekonomi

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-23 10:50:28 -
Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artarak 360 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,1 yükselerek 12.730 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,1 artışla 5.893 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 yükselişle 4.826 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 primle 6.726 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 kazançla 19.089 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,1696'dan işlem görüyor.

Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve ABD ile Çin arasında devam eden gerilime karşın ekonomideki toparlanmaya ilişkin beklentilerin pay piyasalarını pozitif etkilediğini belirterek, Almanya'da bugün açıklanan imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin de (PMI) eylülde 56,6 ile beklentilerin üzerinde geldiğine işaret etti.

Bugün yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da devam eden sunumunun izleneceğini aktaran analistler, ABD ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak PMI verilerinin de takip edileceğini bildirdi.

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