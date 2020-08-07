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Ekonomi

Avrupa borsaları güne karışık başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 10:40:51 -
Avrupa borsaları güne karışık başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe karışık bir görünümle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalarak 361,3 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 artışla 6.040 puan oldu.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 düşerek 12.583 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 6.940 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 4.878 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yatay seyirle 19.466 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi ise, analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdikleri 1,19'un üzerini üçüncü kez test etmesinin ardından 1,1840 seviyesinde bulunuyor.

ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin pay piyasaları üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, bugün ABD'de açıklanacak temmuz ayı istihdam raporunun takip edileceğini ifade etti.


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