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Ekonomi Avrupa borsaları güne düşüşle başladı
Ekonomi

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 10:47:24 -
Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,1 azalarak 357 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,6 düşerek 12.355 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 değer kaybıyla 5.717 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,6 azalışla 4.787 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 gerileme ile 6.735 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 düşüşle 18.902 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1865 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliklere paralel risk algısının yüksek seyretmeye devam ettiğini söyledi.

Almanya, son 24 saatte 11 bin 287 ile salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısını açıklarken, tüketici güveni eksi 3,1 ile beklentinin hemen altında gerçekleşti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün yaptığı açıklamada, artan vaka sayılarının ekonomik görünüm için risk oluşturduğunu vurgularken, İngiltere'de bir kent için daha alarm "en yüksek" seviyeye çıkarıldı.

Analistler, yurt dışında Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve bu akşam canlı yayında gerçekleşecek ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden'ın tartışmasının takip edileceğini, jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

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