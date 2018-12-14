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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

14 Aralık 2018 Cuma 20:46
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,63 gerileyerek 347,21 puana düştü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 azalarak 6.845,17 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,54 düşerek 10.865,77 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,88 değer kaybederek 4.853,70 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,72 gerileyerek 18.910,79 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.36 itibarıyla yüzde 0,51'lik düşüşle 1,1302 seviyesinde bulunuyor.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 20:46
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