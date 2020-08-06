  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-08-06 19:29:49 -
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,73 değer kaybederek 362,49 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,27 azalarak 6.026,94 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,54 düşerek 12.591,68 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,98 değer kaybıyla 4.885,13 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 1,34 gerileyerek 19.475,15 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.23 itibarıyla yüzde 0,15'lik artışla 1,188 seviyesinde bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alıcılar dikkatli olsun! Altının neden yükseldiği belli oldu
Ekonomi

Alıcılar dikkatli olsun! Altının neden yükseldiği belli oldu

Altın fiyatları rekor kırdı. Altının değer kazanmasında yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülmesi büyük rol oynuyor. Aynı zaman..
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'tan çok konuşulacak iddia!
Siyaset

MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'tan çok konuşulacak iddia!

Geçtiğimiz günlerde MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı bir programda partideki bir ismin MHP Lideri Devlet Ba..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiroşima yanlışı tekrar etmeme kararlılığımızın nişanesi olmalı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiroşima yanlışı tekrar etmeme kararlılığımızın nişanesi olmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombası atılan Hiroşima’nın 75. anma yıl dönümünde gönderdiği mesajda "Hiroşima, yanlışı..
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı