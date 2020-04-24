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Ekonomi

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

2020-04-24 19:25:27 -
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 1,1 değer kaybederek 329,59 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,28 azalarak 5.752,23 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,69 düşerek 10.336,09 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,3 değer kaybıyla 4.393,32 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,89 gerileyerek 16.858,89 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,19'luk artışla 1,079 seviyesinde bulunuyor.

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