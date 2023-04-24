Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler nedeniyle yatırımcıların tedirginliği sürüyor. Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününe satıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, nisan ayının son haftasına satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalarak 468,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybederek 15.852 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 7.893 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 7.552 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,3 gerileyerek 27.384 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 9.388 puanda bulunuyor.

Cuma günü yüzde 0,2 artışla 1,0990 seviyesinden kapanan euro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0980 seviyesinde seyrediyor.

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Para politikalarında belirsizlik sürüyor

Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışının devam ettiğini belirterek, bu hafta Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası kararları ile ABD ve Avrupa'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Fed daha fazla faiz artıracak mı?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede atacağı adımlar yatırımcıların odağında yer almayı sürdürürken, Banka'nın piyasa beklentilerinden daha fazla faiz artışına gidebileceğine yönelik endişeler risk iştahını olumsuz etkiliyor.

ECB'nin faiz artırımı 25 baz puanla sınırlı kalacak mı?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini aktaran analistler, ECB'nin gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını, 50 baz puanlık faiz artış ihtimalinin de yüzde 23 ile fiyatlamalara dahil olmaya devam ettiğini söyledi.

Analistler, bugün Almanya'da Ifo beklenti endeksleri, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ile Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.