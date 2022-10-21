Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 azalışla 394,7 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,94 değer kaybederek 12.648 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 düşüşle 6.906 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,21 azalışla 6.013 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,06 değer kaybıyla 7.564 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 gerileyerek 21.491 puanda seyrediyor.

Dün yüzde 0,1 artışla günü 0,9790'dan tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 0,9770'ten işlem görüyor.

Analistler, enflasyon, resesyon ve yüksek faiz ortamına ilişkin endişelerle tahvil faizlerinde yükselişin devam ettiğini belirterek, mevcut risklere Avrupa'da siyasi belirsizliklerin de eklenmesiyle pay piyasalarının negatif bir seyir izlediğini söyledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,2710 ile Aralık 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. 10 yıllık tahvil faizi Almanya'da yüzde 2,48 ile 11 yılın, Fransa'da yüzde 3,04 ile 4 yılın zirvesine çıktı.

İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın dün istifa etmesinin ardından sterlin/dolar paritesi 1,13 seviyelerinden düşüşe geçerek 1,12'nin altını görürken, ülkede 10 yıllık tahvil faizi yeniden yüzde 4'ü aştı.

Bölgede Rusya-Ukrayna savaşı, enerji krizi ve İngiltere'den gelecek siyasi haber akışının gündemin odağında kalmaya devam ettiğini vurgulayan analistler, bugünün veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıktığını bildirdi.

Bu arada, bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de perakende satışlar eylülde yıllık yüzde 6,9 azalarak beklentilerin altında kaldı.