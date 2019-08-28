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Avrupa borsaları

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:27
Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

İtalya'da iktidardaki 5 Yıldız Hareketi, muhalefetteki Demokrat Parti (PD) ile yeni bir koalisyon kurmaya ilişkin görüşmeleri askıya alırken, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella iki partiye anlaşmaları için süre verdi. İki partinin koalisyon sağlayamaması durumunda Mattarella yeni bir geçici hükümet seçerek erken seçim çağrısı yapacak.

Brexit tarafında ise İngiltere Başbakanı Boris Johnson 31 Ekim'de AB'den ayrılma yönündeki kararlılığını vurgulamaya devam ederken, Johnson'ın bir anlaşma istediği, İrlanda sınırı konusuna yönelik bir dizi alternatif seçenek oluşturduğu bildirildi.

Öte yandan bugün Almanya'da GFK Tüketici Güven Endeksi eylülde önceki aya göre 0,1 puan artarak 9,7'ye yükseldi.

Analistler, Avrupa'da İtalya'da hükümet krizi ve Brexit belirsizliğinin pay piyasalarına yön veren temel gelişmeler olarak kalmayı sürdürdüğünü belirterek, son dönemde resesyon kaygılarının artması nedeniyle Almanya ekonomisine ilişkin verilerin de yakından takip edildiğini söyledi.

Bu gelişmelerle açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,33 azalarak 372,40 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,44 gerileyerek 11.678,37 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 azalışla 7.067,56 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,21 düşüşle 8.710,20 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 kayıpla 5.360,29 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,23 gerilemeyle 20.939,38 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi 1,1089 seviyelerinde yatay hareket ederken, sterlin/dolar paritesi ise yüzde 0,10 düşüşle 1,2279 seviyelerinden işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:27
  1. Avrupa borsaları
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