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Avrupa borsaları

16 Ağustos 2019 Cuma 10:58
Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın son işlem güne alış ağırlıklı başladı.

Analistler, ABD'nin Çin'e karşı söylemlerini yumuşatması ve merkez bankalarının ekonomiyi destekleyecek adım ve açıklamalarının devam etmesinin pay piyasalarını pozitif etkilediğini kaydetti.

Brexit kördüğümü ve İtalya'daki siyasi risklerin gündemdeki yerini koruduğunu belirten analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle 12 Eylül'deki Avrupa Merkez Bankası toplantısına ilişkin teşvik beklentilerinin artığını, bugün Avro Bölgesi'nde haziran ayı dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Bu gelişmelerle, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,51 kazançla 366,96 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,76 artışla 11.499,18 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,70 primle 7.116,15 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,55 yükselişle 8.566,20 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 artışla 5.268,98 puanda seyrediyor.

İtalya'daki koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketinin lideri Luigi Di Maio'nun, dün yaptığı açıklamayla, hükümetleri için güvenoyu isteyerek kriz çıkartan Lig Partisi ile devam etmeyeceklerinin işaretini vermesine karşın İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,76 kazançla 20.173,34 puana çıktı.


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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 10:58
  1. Avrupa borsaları
  2. yurt dışı piyasalar

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