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Avrupa borsaları

14 Mart 2019 Perşembe 11:35
Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,67 artışla 376,78 puan, Almanya'da şubat Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,4, yıllık da yüzde 1,5 artarak beklentileri karşılayamamasının ardından DAX endeksi yüzde 0,05 azalışla 11.566,72 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 kayıpla 7.157,33 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,30 kazançla 5.323,98 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,43 değer kazancıyla 9.232,00 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,44 primle 20.834,50 puan seviyelerinde bulunuyor.

İngiliz parlamentosundaki Brexit oylamaları piyasaların odağında yer almaya devam ediyor. Dün akşam yapılan oylamada "anlaşmasız ayrılık" seçeneğinin parlamento tarafından reddedilmesi sonrası bugün Brexit tarihinin ertelenmesi teklifinin oylanması bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılık konusunda bir anlaşma üzerinde uzlaşıya varılmadığı sürece Brexit'in uzun süreli ertelenmesinin gerekebileceğini söyledi. May, oylama sonrası yaptığı açıklamada, bir çözüm bulma sorumluluğunun, Brexit anlaşması ile anlaşmasız ayrılığı reddeden parlamentoda olduğunu belirterek, "Hukuki anlamda, başka bir şey üzerinde anlaşılmadığı üzere İngiltere, AB'yi anlaşmasız olarak terk edecektir." dedi.

May, ikinci bir referandumun Brexit'i ortadan kaldırabileceğine dikkati çekerek, bu durumun aynı zamanda halk ve parlamento arasındaki kırılgan güven ilişkisine zarar vereceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:35
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