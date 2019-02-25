0553 313 94 23

Avrupa borsaları

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:35
Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftaya yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,30 artışla 372,28 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,62 yükselişle 11.528,89 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 artışla 7.209,97 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,47 kazançla 5.240,36 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,34 değer kazancıyla 9.230,00 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,91 primle 20.446,50 puan seviyelerinde bulunuyor.

Avrupa'da Brexit konusundaki belirsizlik devam ediyor. İngiltere Başbakanı Theresa May, parlamentoya sunma sözü verdiği Brexit anlaşmasının revize edilmiş halinin oylamasının ertelendiğini açıkladı. May, İngiltere ile AB arasındaki Brexit müzakeresinin bu hafta da devam edeceğini belirterek, ''Ekibim bu hafta da Brüksel'de olacak. Dolayısıyla anlaşmayı bu hafta parlamentoya sunmayacağız ama 12 Mart'a yetişmesini temin edeceğiz.'' dedi. Brexit tarihinin ertelenmesine yönelik çağrıları da eleştiren May, ''İnsanlar sanki bu sorunu çözecekmiş gibi Brexit'i ertelemekten bahsediyor. Tabii ki çözmez, sadece karar anını öteler. Ancak bir karar vermemiz gereken bir an gelecek. 29 Mart'ta AB'den bir anlaşmayla ayrılmamız hala mümkün.'' değerlendirmelerini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Çin'le devam eden ticaret müzakerelerinde anlaşma sağlanabileceği ve 1 Mart'ta dolacak ateşkesi ertelediği" yönündeki açıklamaları ise pay piyasalarında risk iştahını artırdı.

Analistler, bu hafta ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın senatoda yapacağı sunumların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. Veri gündeminde ise çarşamba günü açıklanacak ABD'nin büyüme verisinin öne çıktığını belirten analistler, Brexit gelişmelerinin de gündemi meşgul ettiğini söyledi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:35
  1. Avrupa borsaları
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Romanlar İmamoğlu’nu güllerle karşıladı
    1. Romanlar İmamoğlu’nu güllerle karşıladı
    2. Mahmut Arslan güven tazeledi
    3. Şişli Beledyesi’nde maaşlarını..
    4. Çanakkale’de ekiplerin kar mücadelesi..
    5. Lüleburgaz beyaza büründü
    6. Bisiklet üstünde nöbet geçirdi, ilk..
    7. Akdağ’da kartpostallık kar manzarası
    8. Şıktaşlı’dan Kulalı şoförlere söz
    9. Ak Partili adayın turizm hedefi
    10. TED Bilim Şenliği yoğun ilgi gördü
    11. Beşiktaş - Fenerbahçe U 21 derbisi..
    12. Ümit Bahtiyar seçim bürosunu coşkuyla..
    13. FETÖ'nün kritik isminin eşi yakalandı!
    14. Yerli sportif uçak motoru prototipi..
    15. Kılıçdaroğlu'nun Venezuela yorumu
    16. (Özel) 3 buçuk aylıkken Skolyoz..
    17. Yaşar, Batıkent Meydan Seçim İletişim..
    18. Kilis’te TFF C antrenörlük kursu..
    19. Fatma Şahin’e Kayaönünde sevgi seli
    20. Abdulkadir Parmak’ın lenf kanseri ile..
    21. "İstihbaratçı albayım" diyerek..
    22. Ermut: "Otomotivde piyasadan çıkma..
    23. Murat Köse: 1 Nisan sabahı hizmet..
    24. Meclis Başkanı Şentop, Anıtkabir’de
    25. Kocaeli’de uyuşturucu ile mücadele..
    26. Emekliye “Konak” müjdesi
    27. Avrupa borsaları
    28. Uzm. Dr. Banu Çağlar: “Aşırı terlemeye..
    29. "Halkın günlük hayatta sıkıntı..
    30. Modern Ve Kaliteli Yaşamın Adresi..
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Bir dönem sona resmen erdi! Bundan sonra sadece onlar yapabilecek
    Bir dönem sona resmen erdi! Bundan sonra sadece onlar yapabilecek