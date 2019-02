İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftaya yükselişle başladı.



Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,30 artışla 372,28 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,62 yükselişle 11.528,89 puan oldu.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 artışla 7.209,97 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,47 kazançla 5.240,36 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,34 değer kazancıyla 9.230,00 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,91 primle 20.446,50 puan seviyelerinde bulunuyor.

Avrupa'da Brexit konusundaki belirsizlik devam ediyor. İngiltere Başbakanı Theresa May, parlamentoya sunma sözü verdiği Brexit anlaşmasının revize edilmiş halinin oylamasının ertelendiğini açıkladı. May, İngiltere ile AB arasındaki Brexit müzakeresinin bu hafta da devam edeceğini belirterek, ''Ekibim bu hafta da Brüksel'de olacak. Dolayısıyla anlaşmayı bu hafta parlamentoya sunmayacağız ama 12 Mart'a yetişmesini temin edeceğiz.'' dedi. Brexit tarihinin ertelenmesine yönelik çağrıları da eleştiren May, ''İnsanlar sanki bu sorunu çözecekmiş gibi Brexit'i ertelemekten bahsediyor. Tabii ki çözmez, sadece karar anını öteler. Ancak bir karar vermemiz gereken bir an gelecek. 29 Mart'ta AB'den bir anlaşmayla ayrılmamız hala mümkün.'' değerlendirmelerini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Çin'le devam eden ticaret müzakerelerinde anlaşma sağlanabileceği ve 1 Mart'ta dolacak ateşkesi ertelediği" yönündeki açıklamaları ise pay piyasalarında risk iştahını artırdı.

Analistler, bu hafta ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın senatoda yapacağı sunumların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. Veri gündeminde ise çarşamba günü açıklanacak ABD'nin büyüme verisinin öne çıktığını belirten analistler, Brexit gelişmelerinin de gündemi meşgul ettiğini söyledi.