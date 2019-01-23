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Avrupa borsaları

23 Ocak 2019 Çarşamba 11:39
Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,55 azalışla 353,12 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,53 değer kaybıyla 11.053,19 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,45 kayıpla 6.870,88 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 değer kaybıyla 4.828,91 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,08 azalışla 9.033,95 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,68 düşüşle 19.310,50 puanda seyrediyor.

Analistler, önceki gün Uluslararası Para Fonunun (IMF) büyüme beklentilerini düşürmesinin ardından İsviçre'nin Davos kasabasında devam eden Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) zirvesinde, küresel ekonomiye ilişkin endişelerin gündemin odağına yerleşmesiyle küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini belirterek, Avro Bölgesi tüketici güven endeksi ile İngiltere'deki Brexit gelişmelerinin de takip edileceğini bildirdi.


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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 11:39
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