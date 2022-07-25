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Dünya Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya yeni destek! Onay verildi
Dünya

Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya yeni destek! Onay verildi

Avrupa Birliği, Ukrayna'ya 1 milyar 590 milyon avro finansman sağlanmasını onayladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 17:24:00 -
Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya yeni destek! Onay verildi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna ekonomisine yardımcı olmak için hazırlanan ve AB bütçesinden katkı sağlanacak mali destek paketine ilişkin paylaşımda bulundu.

Ukrayna'ya toplam 1 milyar 590 milyon avroluk finansman verilmesini içeren paketin Avrupa Yatırım Bankası (EIB) tarafından onaylandığını belirten von der Leyen, "1 milyar avro derhal serbest bırakılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, Ukrayna'nın yanında olduklarını belirterek, finansmanın altyapı inşasında ve hizmetlerin sürdürülmesinde kullanılacağını ifade etti.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, geçen ay, Ukrayna'ya yeni destek sağlayacaklarını, bu çerçevede ülkeye 2022'de 9 milyar avroya kadar yeni makro-finansal yardım vermeye hazırlandıklarını açıklamıştı.

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