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Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye teşekkür

"İdlib'de yeni bir katliamın engellenmesiyle birlikte rahat bir nefes aldık" diyen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye ve Rusya'ya teşekkür etti.

26 Eylül 2018 Çarşamba 22:32
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye teşekkür

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri çerçevesinde  düzenlenen "AB Ev Sahipliğindeki Suriye Krizi Toplantısı" başlıklı oturumun açılış konuşmasını yapan Mogherini, Suriye'deki savaşın henüz bitmediğini ve savaşın bir kazananı olmayacağını kaydetti.

Suriye halkının en büyük bedeli ödediğine dikkati çeken Mogherini, "barışı kazanmak" için BM öncülüğünde siyasi ve müzakere edilmiş bir çözümün tek  seçenek olduğunu vurguladı.
 
"YENİ BİR KATLİAM ENGELLENDİ"
 
Mogherini, "Türkiye ve Rusya arasında sağlanan anlaşma sonrasında  İdlib'de yeni bir katliamın engellenmesiyle birlikte rahat bir nefes aldık.  Türkiye ve Rusya'ya katkılarından ötürü teşekkür etmek isterim." açıklamasında  bulundu.
 
"Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansının üçüncüsünün, 2019 mart ayının sonlarına doğru düzenleneceği bilgisini paylaşan Mogherini, bu yıl düzenlenen ikinci konferansta, Suriye halkına insani yardım sağlama yönünde verilen vaatlerin yüzde 95'inin yerine getirildiğini ifade etti.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 22:32
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  2. Türkiye
  3. idlib
  4. Rusya

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