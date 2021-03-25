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Dünya Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye işbirliği mesajı
Dünya

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye işbirliği mesajı

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi bildirisinde; Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde iş birliğini geliştirmeye hazır olunduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 21:02:00 - 2021-03-25 21:03:13
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye işbirliği mesajı

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin bildirisi yayımlandı. Bildiride Türkiye mesajı dikkat çekti. 

Avrupa Birliği'nin söz konusu bildirisinde Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde iş birliğini geliştirmeye hazır olunduğu kaydedildi.

Türkiye ile görüşmelerin yoğunlaştırılması istendi

AB liderleri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için Konsey'in yetki konusunda çalışmasını ve uygulanmasındaki zorluklarla ilgili Türkiye ile görüşmelerin yoğunlaştırılmasını istedi.

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