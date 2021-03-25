Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye işbirliği mesajı
Avrupa Birliği Liderler Zirvesi bildirisinde; Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde iş birliğini geliştirmeye hazır olunduğu belirtildi.
Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin bildirisi yayımlandı. Bildiride Türkiye mesajı dikkat çekti.
Avrupa Birliği'nin söz konusu bildirisinde Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde iş birliğini geliştirmeye hazır olunduğu kaydedildi.
Türkiye ile görüşmelerin yoğunlaştırılması istendi
AB liderleri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için Konsey'in yetki konusunda çalışmasını ve uygulanmasındaki zorluklarla ilgili Türkiye ile görüşmelerin yoğunlaştırılmasını istedi.