Avrupa Birliği'nden Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Büyükelçilik'te düzenlenen toplantıda, Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD) üyesi gazetecilerin, Türkiye-AB ilişkilerine ve bölgesel gelişmelere dair yönelttiği soruları yanıtladı.

AB ve Türkiye arasında siyasi üst düzey toplantıların yeniden başladığını gördüklerini belirten Meyer-Landrut, geçen yıl çok sayıda karşılıklı üst düzey ziyaretin yapıldığını hatırlattı.

Meyer-Landrut, AB'nin gelecek yıllarda Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için 3 milyar avro daha ayırmaya yönelik ek kararına da değinerek bu desteğin toplam 10 milyar avroya yaklaştığını söyledi.

Sağlık alanında da önemli sonuçlar aldıklarını vurgulayan Meyer-Landrut, dijital Kovid-19 sertifikasının AB sisteminde karşılıklı tanınmasının önemli bir adım, Türkiye'nin de bu tanımayı gerçekleştiren ilk ülkelerden biri olduğunu dile getirdi.

Meyer-Landrut, Türkiye'nin de taraf olduğu Avrupa mekanizması kapsamında İspanya ve Hırvatistan'ın Türkiye'ye yangın söndürme uçakları sağlamasının iş birliği açsından önemine işaret etti.

Türkiye'nin kasımda Tekirdağ'da bir tatbikat gerçekleştirdiğini hatırlatan Meyer-Landrut, bu tatbikatın afet yönetiminde iş birliği açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

Bütün bunların aynı zamanda olumlu sonuçlara da dönüştüğüne dikkati çeken Meyer-Landrut, AB'nin Türkiye'nin en büyük ticari ortağı olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

"İş birliğini sürdürmek için çalışmaya devam edeceğiz"

Meyer-Landrut, 25 yılda ikili ticaretin 4 kattan daha fazla arttığını, AB üye devletlerinden doğrudan yatırıma yönelik ikili yatırımların çok yüksek düzeyde olduğunu vurgulayarak "Dolayısıyla AB-Türkiye ekonomik ilişkileri, ilişkilerimizin çok önemli bir köşe taşıdır." dedi.

Bu iş birliğini sürdürmek için çalışmaya devam edeceklerine işaret eden Meyer-Landrut, üst düzey diyaloglara ilişkin konuların kapsamını da genişletmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Meyer-Landrut, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na katılmasının AB ile Türkiye arasında önemli bir iş birliği alanı oluşturduğuna dikkati çekerek Türk hükümetinin çok aktif olduğunu ve çok sayıda ek programa ortak olmaya çalıştığını söyledi.

Güvenlik alanında Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Meyer-Landrut, Türkiye'nin diplomatik çabalarını desteklediklerini belirtti.