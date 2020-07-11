Avrupa Birliğinden skandal Ayasofya açıklaması
Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasına ilişkin Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, skandal bir açıklama yaptı. Borel, kararı "üzücü" bulduklarını söyledi.
Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya, 86 yıl sonra Danıştay kararıyla tekrar camiye çevrilerek asli hüviyetine kavuştu.
AB'den skandal açıklama
Konuyla ilgili açıklama Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise kararı "üzücü" bulduklarını dile getirdi.