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Dünya

Avrupa Birliğinden skandal Ayasofya açıklaması

Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasına ilişkin Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, skandal bir açıklama yaptı. Borel, kararı "üzücü" bulduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 10:09:00 -
Avrupa Birliğinden skandal Ayasofya açıklaması

Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya, 86 yıl sonra Danıştay kararıyla tekrar camiye çevrilerek asli hüviyetine kavuştu.

AB'den skandal açıklama

Konuyla ilgili açıklama Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise kararı "üzücü" bulduklarını dile getirdi.

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Yorumlar

kara

BATIYA ALLAH DIYE TAPANLAR! AVRUPA BU GUN GENELDE ATEIST OLSADA O HIRISTIYAN ZIHNIYETINI ASLA BIRAKMADI ASLA TAM ADALETLI VE DEMOCRATIK OLMASINI BEKLEMEYIN MUSLUMAN ULKELERE KARSI. ONLAR UFAK TEFEK SAHSI MESELELERDE DEMOCRATIK DAVRANIR GORUNSEDE SADECE DEMOICRASI BATILILARIN VEDE HIRISTIYANLARIN HAKIDIR.
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