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Dünya Avrupa Birliği'nden Putin'i kızdıracak hamle
Dünya

Avrupa Birliği'nden Putin'i kızdıracak hamle

Avrupa Birliği, Rusya ile yaşanan gerilim nedeniyle Ukrayna'ya yeni bir savunma yardımı yapılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 20:47:00 -
Avrupa Birliği'nden Putin'i kızdıracak hamle

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yardımlar Ukrayna'nın yanı sıra Gürcistan, Moldova ve Mali'yi içeriyor. Yardımlar söz konusu ülkelerde askeri kapasiteyi ve savunmayı güçlendirerek barışı desteklemeyi hedefliyor.

Ukrayna'ya özellikle acil durumlarda kullanılacak sahra hastaneleri, lojistik birimler gibi askeri tıbbi ünitelerin finansmanı için 31 milyon avroluk hibe, 36 ay içinde verilecek.

Bir yardım da Gürcistan ve Mali'ye

Gürcistan'a yine aynı maksatla ve aynı süre içinde 12 milyon 750 bin avroluk, Moldova'ya 7 milyon avroluk yardım yapılacak. Mali'ye ise 30 aylık süre içinde 24 milyon avroluk yardım, halihazırda ülkede faal AB Eğitim Misyonu dahilinde verilecek.

 

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