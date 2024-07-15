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Dünya Avrupa Birliği'nden İran'a yaptırım kararı!
Dünya

Avrupa Birliği'nden İran'a yaptırım kararı!

Yeniakit Publisher
2024-07-15 23:37:00 - 2024-07-15 23:53:09
Avrupa Birliği'nden İran'a yaptırım kararı!

Avrupa Birliği, İran'a yönelik yaptırımları 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

AB Konseyi aldığı kararı yazılı olarak açıkladı.

Açıklamada, "Rusya ile Orta Doğu ve Kızıldeniz'deki silahlı gruplara askeri desteği" gerekçesiyle 14 Mayıs'ta başlatılan yaptırımların süresinin 27 Temmuz 2025'e uzatıldığı duyuruldu.

Yılda bir defa gözden geçirilecek!

Açıklamada, uzatma kararının yılda bir kez gözden geçirileceği ifade edildi. Söz konusu yaptırım rejimi çerçevesinde 12 kişi ve 9 kuruluş listelenmişti.

AB, İran'ı 13 Nisan'da İsrail'e İHA, balistik ve seyir füzeleriyle düzenlediği saldırıları akabinde kınamış, söz konusu yaptırımları bu gelişme üzerine kararlaştırmıştı.

AB'nin yaptırım rejimi, varlıkların dondurulması, listedeki kişi ve kuruluşlara doğrudan veya dolaylı ekonomik fayda sağlanmasının ve AB'ye seyahatlerin yasaklanmasını kapsıyor.
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