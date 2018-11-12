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Avrupa Birliği'nden dikkat çeken 'Yemen' uyarısı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre; Yemen'de 22 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğu, 14 milyon kişinin de kıtlığın eşiğinde yaşadığı vurgulandı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 21:27
Avrupa Birliği'nden dikkat çeken 'Yemen' uyarısı

Avrupa Birliği (AB), Yemen'in batısındaki Hudeyde kenti ve limanına yönelik saldırıların son günlerde arttığına dikkati çekerek, sivillerin çatışmadan en fazla etkilenen kesim olduğunu ifade etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, saldırıların Hudeyde'deki sivil altyapıyı da hedef aldığı ve böylelikle uluslararası insancıl hukukun ihlal edildiği belirtildi.

Hudeyde'ye erişimin engellenmesinin daha fazla Yemenliyi kıtlık sınırına iteceği uyarısı yapılan açıklamada, halihazırda Yemen'de 22 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğu, 14 milyon kişinin de kıtlığın eşiğinde yaşadığı anımsatılarak, çatışmadan en fazla sivillerin etkilendiği vurgulandı.

Çatışmaya taraf grupların, Yemenlilere insani yardım ulaştırılmasını sağlaması gerektiği belirtilen açıklamada, AB'nin, Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen müzakereleri desteklediği de kaydedildi.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 21:27
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Federica Mogherini
  3. Avrupa Birliği
  4. Yemen
  5. BM
  6. AB

YORUM YAZ

  • AlperAlper53 dk önce
    Yemende milyonlarca sivili çocuk,yaşlı demeden katleden.Müslüman!Suuda ,Dünya müslümanlarının halifesi neden sessiz?Kafir,emperyalist sanılan AB bile bizlerden daha hassas.İşgal altındaki topraklara ,Umre seyahatları falan düzenlemekle,öldürülen her coçuğa kaynak oluşmuyormu? diye düşünüyorum.
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