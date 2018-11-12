Avrupa Birliği'nden dikkat çeken 'Yemen' uyarısı

Avrupa Birliği (AB), Yemen'in batısındaki Hudeyde kenti ve limanına yönelik saldırıların son günlerde arttığına dikkati çekerek, sivillerin çatışmadan en fazla etkilenen kesim olduğunu ifade etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, saldırıların Hudeyde'deki sivil altyapıyı da hedef aldığı ve böylelikle uluslararası insancıl hukukun ihlal edildiği belirtildi.

Hudeyde'ye erişimin engellenmesinin daha fazla Yemenliyi kıtlık sınırına iteceği uyarısı yapılan açıklamada, halihazırda Yemen'de 22 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğu, 14 milyon kişinin de kıtlığın eşiğinde yaşadığı anımsatılarak, çatışmadan en fazla sivillerin etkilendiği vurgulandı.

Çatışmaya taraf grupların, Yemenlilere insani yardım ulaştırılmasını sağlaması gerektiği belirtilen açıklamada, AB'nin, Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen müzakereleri desteklediği de kaydedildi.