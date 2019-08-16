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Avrupa Birliği'nde Türkiye'yi etkileyecek öneri

Avrupa Birliği çelik ithalatı kotalarındaki artışı 1 Ekim tarihinden itibaren yüzde 5'ten yüzde 3'e düşürmeyi planlıyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:18
Avrupa Birliği'nde Türkiye'yi etkileyecek öneri

Avrupalı çelik şirketlerinin, ABD gümrük vergilerinin neden olduğu ithalat artışından dolayı çelik sektörünün tehdit altında olduğunu dile getirmelerinin ardından, Avrupa Komisyonu bu ithalat artışına karşı koruma önlemlerinin artırılmasını önerdi.

TÜRKİYE'Yİ DE ETKİLEYEBİLECEK

Jefferies analisti Alan Spence, bu önerinin AB'ye yüksek miktardan çelik ithal eden Türkiye'yi etkileyebileceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:18
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