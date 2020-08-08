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Dünya

Avrupa Birliği yine şaşırtmadı! Skandal Türkiye kararı

Avrupa Birliği, Türkiye ile ilgili skandal kararlarına bir yenisini daha ekledi. Birlik, her 15 günde bir yenilenen "güvenli ülkeler listesinde" Türkiye'ye yine yer vermeyerek şaşırtmadı.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 16:15:00 -
Avrupa Birliği yine şaşırtmadı! Skandal Türkiye kararı

Dünyada ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle Mart ayında sınırlarını kapatan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesini güncelledi.

Bir ülke listeden çıkarıldı

Daha önce seyahatin izin verildiği Kuzey Afrika ülkesi Fas'ın çıkarıldığı yeni listeye göre; Mart ayında kapatılan Avrupa Birliği'nin sınırları; Avustralya, Kanada, Japonya, Gürcistan, Yeni Zelanda, Ruanda, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay gibi ülkelere kademeli olarak açılacak.

Türkiye ile ilgili kararları şaşırtmadı

Türkiye'ye yönelik skandal kararlar alan AB, "güvenli ülkeler listesinde" de şaşırtmadı. Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan, Sırbistan ve Karadağ'a seyahat kısıtlamaları devam edecek.

Söz konusu liste, ülkelerdeki koronavirüs durumuna göre tekrar güncellenecek.

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