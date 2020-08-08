Avrupa Birliği yine şaşırtmadı! Skandal Türkiye kararı
Avrupa Birliği, Türkiye ile ilgili skandal kararlarına bir yenisini daha ekledi. Birlik, her 15 günde bir yenilenen "güvenli ülkeler listesinde" Türkiye'ye yine yer vermeyerek şaşırtmadı.
Dünyada ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle Mart ayında sınırlarını kapatan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesini güncelledi.
Bir ülke listeden çıkarıldı
Daha önce seyahatin izin verildiği Kuzey Afrika ülkesi Fas'ın çıkarıldığı yeni listeye göre; Mart ayında kapatılan Avrupa Birliği'nin sınırları; Avustralya, Kanada, Japonya, Gürcistan, Yeni Zelanda, Ruanda, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay gibi ülkelere kademeli olarak açılacak.
Türkiye ile ilgili kararları şaşırtmadı
Türkiye'ye yönelik skandal kararlar alan AB, "güvenli ülkeler listesinde" de şaşırtmadı. Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan, Sırbistan ve Karadağ'a seyahat kısıtlamaları devam edecek.
Söz konusu liste, ülkelerdeki koronavirüs durumuna göre tekrar güncellenecek.