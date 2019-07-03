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Avrupa Birliği yeni başkanını seçti

Avrupa Birliği'nin yeni Komisyon Başkanı Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen oldu.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 07:49
Avrupa Birliği yeni başkanını seçti

AB liderleri, AB Komisyon Başkanlığına, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanması konusunda uzlaştı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, AB Komisyon Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanlığına Charles Michel, AB Yüksek Temsilciğine Josep Borrell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığına ise Christine Lagarde'ın atanması konusunda mutabık kaldı.

AB üyesi ülke liderleri, Brüksel'de birliğin önde gelen kurumlarının yeni başkanlarını belirlemek üzere dördüncü kez bir araya geldi.

AB liderleri, AB Komisyonu Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Leyen'in atanmasını önerdi.

Konseyde nitelikli çoğunlukla belirlenen (toplam nüfusun yüzde 65'ini temsil edecek şekilde 28 oydan 21'i ) yeni AB Komisyonu Başkanı'nın Avrupa Parlamentosu üyelerinin çoğunluğunun onayını alması gerekiyor.

AB yapısı içinde yasama sürecini başlatan, ayrıca birliğin yürütme organı olarak müktesebatını, bütçesini ve programlarını uygulamaktan ve idari denetimden sorumlu kurum olan AB Komisyonu Başkanlığı önemli koltukların başında yer alıyor.

Komisyonda, komiserlerin yanı sıra AB görevlilerinden oluşan yaklaşık 25 bin kişilik idari teşkilat da bulunuyor.

Mevcut AB Komisyonu Başkanı Lüksemburglu Jean-Claude Juncker'in görev süresi ise 31 Ekim'de sona eriyor. Yeni başkanın 1 Kasım'da göreve başlaması bekleniyor.

Leyen, AB Komisyonu Başkanlığına liderler tarafından aday gösterilen ilk kadın oldu.

Almanya'nın da ilk kadın Savunma Bakanı olan Leyen, bu görevi 2013'ten bu yana yürütüyor.

Belçika doğumlu 61 yaşındaki Leyen, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi olan Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) üyesi.

CDU ise Avrupa Parlamentosu'ndaki birinci siyasi grup olan Avrupa Halk Partisinin (EPP) bünyesinde bulunuyor.

"Avrupa ordusu" kurulması çağrısında bulunan Leyen hakkında ofisinde uzun süredir bakanlık personeli olmayan danışmanlar çalıştırdığı gerekçesiyle soruşturma bulunuyor.

AB KONSEYİNE BELÇİKA BAŞBAKANI MİCHEL

Liderler, AB Konseyi Başkanlığına da Belçika Başbakanı Michel'i önerdi.

AB Konseyi başkanının görevleri arasında, toplantılara başkanlık etmek, toplantılarda raporlar sunmak, AB içinde mutabakat sağlanmasına yardımcı olmak ve AB'nin liderler seviyesinde dış temsilini yapmak yer alıyor.

Konsey başkanı 2,5 yıllığına seçilirken, görev süresi 1 kez uzatılabiliyor. Mevcut AB Konseyi Başkanı Polonyalı Donald Tusk'un, görevi 1 Aralık'ta devretmesi gerekiyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliğine Borrell

İspanya Dışişleri Bakanı Borrell de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliğine aday gösterildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi aynı zamanda AB Komisyon Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

AB'nin bir nevi "dışişleri bakanı" olarak faaliyet gösteren etkin pozisyona kimin getirileceğine AB üyesi ülkeler nitelikli çoğunlukla karar veriyor.

Mevcut AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin görev süresi 31 Ekim 2019'da sona eriyor.

Yüksek Temsilcinin de tıpkı AB Komisyonu Başkanı gibi AP üyelerinin çoğunluğunun onayını alması gerekiyor.

Avrupa Merkez Başkanlığına Lagarde

Liderler, ECB Başkanlığı için mevcut Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Lagarde'ı aday gösterdi.

Tüzel kişiliğe sahip bağımsız bir AB organı olan ECB'nin görevi, para birimi olarak avroyu kullanan AB üyesi ülkelerden oluşan Avro Bölgesi'nde fiyat istikrarını sağlamak olarak tanımlanıyor.

Frankfurt merkezli kurumun başkanının görev süresi 8 yıl olacak. ECB başkanının belirlenmesinde yine nitelikli çoğunluk gerekiyor.

Mevcut ECB başkanlık görevini İtalyan Mario Draghi yürütüyor.

Diğer yandan Avrupa Parlamentosu (AP) başkanlığı için ise Sergei Stanishev'in ismi ön plana çıkarken, söz konusu pozisyona gelecek kişiyi AP üyeleri belirliyor.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 07:49
  1. Ursula von der Leyen
  2. AB

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