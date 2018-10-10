0553 313 94 23

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, AK Parti'yi ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger ve üye devletlerin Türkiye'deki misyon şefleri ve temsilcileri ile bir araya geldi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 14:25
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, AK Parti'yi ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve üye devletlerin Türkiye'deki misyon şefleri ve temsilcileri ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantıya TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Kasım Gülpınar, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel ve AK Parti yetkilileri de katıldı.

Toplantıda, Türkiye-AB ilişkilerinin seyri konusunda kaydedilen gelişmeler ve atılan adımlar değerlendirildi.

Yılmaz, ikili ilişkiler kapsamında yapmış oldukları değerlendirmede pozitif ortama katkıda bulunmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirtti. Yılmaz, bu bağlamda büyükelçilikler ile diyalogun yanı sıra Brüksel ve bazı üye ülkelere ziyaretler düzenlenmeyi planladıklarını ve bu ziyaretlerde özellikle partiler arası diyalog kanallarını güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Toplantı, 2,5 saat sürdü.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 14:25
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
  2. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    UEFA'dan Çakır'a görev
    1. UEFA'dan Çakır'a görev
    2. Yemenli çocukların açlıkla mücadelesi..
    3. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, AK..
    4. Jülide Sarıeroğlu'nun yerine gelen..
    5. Haley’in istifası en çok siyonistleri..
    6. Gender Api En Güvenilir İnstagram Api..
    7. İstanbul’da drone ile trafik denetimi
    8. Mutfağın çok püf noktası var
    9. Konya Büyükşehir’den enflasyonla..
    10. Mustafa Destici'den idam açıklaması
    11. Mehmetçik el öpüp hayır duası alıyor
    12. Eren Bülbül Yetimhanesi Somali’de açıldı
    13. AK Parti'den Meclis'e yeni teklif
    14. Gırtlak ve ses telinin iltihapları
    15. Barbaros Şansal: Türkiye'den gitmem..
    16. Saz, gitar ve hoparlörden uyuşturucu..
    17. Cemal Kaşıkçı olayında yeni gelişme!..
    18. Cüneyt Çakır'a dev görev!
    19. Gece 12'de yüzerek karaya çıktı,..
    20. 'Süresiz nafaka zulmü' masaya..
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?