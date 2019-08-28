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Avrupa Birliği ticaretinde dolar hakimiyeti

Avrupa Birliği ülkelerinin 2018 yılında birlik dışındaki ülkelerle gerçekleştirdiği ithalat ve ihracatta dolar avroyu geride bırakarak en çok tercih edilen para birimi haline geldi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:03
Avrupa Birliği ticaretinde dolar hakimiyeti

Dünyadaki küresel gelişmeler ve ticaret savaşları kapalı ekonomi modeli üzerinde tartışmalar oluştursa da global ticarette dolar güç kaybetmiyor. İthalat ve ihracatta en çok kullanılan para birimi olarak yine dolar öne çıkıyor. Avrupa Birliği ülkelerinin birliğe üye olmayan ülkelerle ticaretinde de dolar hakimiyeti dikkat çekti. Üye olmayan ülkelerle gerçekleştirilen ithalat ve ihracatta geçtiğimiz yıl avro kullanım oranı yüzde 41 olurken, yüzde 45 ile dolar en fazla kullanılan para birimi oldu. Avrupa İstatistik Ofisi raporu verilerine göre, 28 üyeden oluşan AB, geçen yıl Birlik üyesi olmayan ülkelere yaptığı ihracatın yüzde 48’ini avro, yüzde 33’ünü de dolar üzerinden gerçekleştirdi. Söz konusu ülkelerden yapılan ithalatta ise tam tersi bir tablo görüldü. Bu ülkelerden ithalatın yüzde 56’sı dolar, yüzde 35’i de avro üzerinden fatura edildi.

AVROYU EN ÇOK KULLANAN SLOVENYA

AB'nin birlik ülkesi olmayan ülkelerle ticaretinde 2018'de en çok kullandığı para birimi dolar, avroya göre yüzde 4 daha fazla tercih edildi. Ayrıca 2018'de ihracatta avronun payı 2010 yılına kıyasla yüzde 4,5 gerilerken, doların payı yüzde 3,2 artış gösterdi. İthalatta ise avro 2010 yılına kıyasla yüzde 2,2 daha az, dolar da yüzde 1,2 oranında daha fazla kullanıldı. Slovenya'da ithalatın neredeyse üçte ikisi, yani yüzde 66'sı, avro üzerinden fatura edildi. Bu oran Avusturya'da yüzde 62, Slovakya'da 61, Letonya'da 54, Hırvatistan'da 53 seviyesinde gerçekleşti. Avronun ithalattaki payı yalnızca bu ülkelerde yüzde 50'nin üzerinde oldu. Almanya'da ise üçüncü ülkelere ithalatta avronun payı yüzde 47 seviyesinde gerçekleşti.

EN AZ AVRO KULLANIMI BİRLEŞİK KRALLLIK’TA

Diğer yandan, Birleşik Krallık'ın toplam mal ithalatında avronun payı ise yüzde 5 olurken, İsveç'in yüzde 13 ve Yunanistan ile Danimarka'nın da yüzde 23 olarak kayıtlara geçti. Genel olarak bakıldığında, AB dışından ithal edilen malların yarısından fazlası 28 üyeden oluşan AB'nin 19 ülkesinde dolar üzerinden fatura edildi. İhracatta avro kullanımında en fazla pay yüzde 80'le Slovenya ve Slovakya'da belirlendi. Bu oran diğer 16 birlik üyesi ülkede ise yüzde 50 ile yüzde 80 aralığında gerçekleşti. AB dışındaki ülkelere ihracatında avroyu en az tercih eden ülke ise yüzde 4'le Birleşik Krallık oldu. Ardından, yüzde 14'le İrlanda, yüzde 20 ile İsveç ve yüzde 23'le de Danimarka sıralandı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:03
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