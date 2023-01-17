Avrupa Birliği rüşvet skandalıyla çalkalanıyor

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberto Metsola, Belçika makamlarının İtalyan milletvekili Andrea Cozzolino ve Belçikalı milletvekili Marc Tarabella'nın Qatargate skandalı ile ilgili dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep ettiğini ve söz konusu sürecin başladığını açıkladı.

Basın tarafından Qatargate olarak adlandırılan Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) yolsuzluk ve kara para aklama skandalı ile ilgili 2 milletvekili daha mercek altına alındı. Fransa’nın Strazburg kentinde yılın ilk AP Genel Kurul’unun açılış konuşmasını yapan AP Başkanı Roberto Metsola, Belçika makamlarının İtalyan milletvekili Andrea Cozzolino ve Belçikalı milletvekili Marc Tarabella'nın Qatargate skandalı ile ilgili dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep ettiğini ve söz konusu sürecin başladığını açıkladı. Metsola konuşmasında ayrıca, "daha fazla şeffaflık" ve "hesap verebilirlik" sağlama sözü verdi. Yaklaşık 1 ay sürmesi beklenen süreç kapsamında, AP’nin Hukuk İşleri Komitesi talepleri inceleyecek ve ardından gelecek ay yapılacak oturumda oylamaya sunacak. Dokunulmazlıkların kaldırılması işleminin 13 Şubat’a kadar tamamlanması bekleniyor. Tarabella ve Cozzolino, avukatları aracılığıyla masum olduklarını belirterek, dokunulmazlıklarından feragat ederek, Belçika makamlarının sorularını yanıtlamaya hazır olduklarını belirttiler.