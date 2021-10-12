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Dünya Avrupa Birliği Fransa-Yunanistan anlaşmasına sus pus: Karışamayız
Dünya

Avrupa Birliği Fransa-Yunanistan anlaşmasına sus pus: Karışamayız

Yunanistan ile Fransa arasında yapılan savunma anlaşmasıyla ilgili Avrupa Birliği açıklama yaptı. AB yetkilileri, Fransa ile Yunanistan arasında imzalanan savunma anlaşmasına ilişkin yorumda bulunamayacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 15:05:00 -
Avrupa Birliği Fransa-Yunanistan anlaşmasına sus pus: Karışamayız

AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, Yunanistan ile Fransa arasındaki anlaşmanın Avrupa'nın stratejik özerkliğinin konuşulduğu bir dönemde AB'nin kolektif savunma çabalarına etkisine dair AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.

AB ülkeleri arasındaki anlaşmalarla ilgili yorum yapmadıklarını belirten Massrali, "Bu ikili bir askeri iş birliği ve silah ihracatı anlaşmasıdır. Genel olarak üye ülkelerin anlaşmaları hakkında yorum yapmak gibi bir uygulamamız bulunmuyor. Bu tür anlaşmalar ulusal yetki alanındadır." dedi.

3 savaş gemisi sattı

Yunanistan ile Fransa, Savunma ve Güvenlik Alanlarında İş Birliğine Yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı. Yunanistan Parlamentosu anlaşmayı geçen hafta onaylamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya'nın Fransa ile denizaltı anlaşmasını iptal etmesinin ardından Yunanistan ile 3 savaş gemisinin satışını da içeren anlaşma imzaladıklarını geçen ay sonunda açıklamıştı.

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