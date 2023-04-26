Avrupa Birliği, Esed ailesine uyuşturucu ticareti nedeniyle...

Avrupa Birliği (AB), captagon hapı ticareti yaptıkları suçlamasıyla Esed rejimi bağlantılı kişilere yaptırım uyguladı.

AB'nin yaptırım uygulama kararı aldığı kişiler arasında, rejim lideri Beşar Esed'in kuzenleri Vasim Badi Esed, Mudar Rıfat Esed ve Samir Kemal Esed'in de olduğu açıklandı.

ABD Hazine Bakanlığı, 2020'de Samir Kemal Esed'in Lazkiye'de sahibi olduğu bir fabrikada 84 milyon captagon uyuşturucu hapı üretildiğini duyurmuştu.

Uyuşturucu ticaretinin Suriye'de Esed rejimi öncülüğünde bir iş modeli haline getirildiği ifade ediliyor. Beşar Esed'in yakın çevresinin bu ülkede üretilen uyuşturucuların ticaretinden sorumlu olduğu biliniyor.

Esed rejimi, 1970'li yıllardan bu yana ülke ekonomisini finanse etmek için uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanıyor.

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Kaynak: Mepa News