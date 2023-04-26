  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın için piyasada kurdan sonra tahmin! Bitcoin, 2024 sonu 100 bin $! Eğer o senaryo gerçekleşirse…

Umutlarını mafyaya bağladılar! Turhan Çömez'den skandal sözler

Prens William hakkında kritik, skandal iddiası İngiltere’yi karıştırdı! Şok olay dünya gündemini alt üst etti!

Bakan Soylu açıklaması: Deprem bölgesinde seçim nasıl olacak? Sahada durum ne? Az önce canlı yayında anlattı

Babacan'ın canlı yayındaki ifadesi büyük tepki çekti! Fatih Altaylı: Eyvah dedim!

Babacan'dan çok konuşulacak Kılıçdaroğlu açıklaması

Dolar fiyatlarında hareketlilik: Doların devalüasyon korkusu: Fed'den 'dolar' kararı çıktı! Dolar kuru kaç TL?

Romanya’dan "Bayraktar TB2" siparişi

Rusya'nın Moldova'nın Moskova Büyükelçiliğin'deki Rus isim gündemde! Rusya 'istenmeyen kişi' ilan etti

Yerli Dijital yayın platformu Türk şirket GAİN satıldı! Türkiye'de holdingler peşinden koştu bakın kim aldı!
Dünya Avrupa Birliği, Esed ailesine uyuşturucu ticareti nedeniyle...
Dünya

Avrupa Birliği, Esed ailesine uyuşturucu ticareti nedeniyle...

Yeniakit Publisher
2023-04-26 10:35:00 -
Avrupa Birliği, Esed ailesine uyuşturucu ticareti nedeniyle...

Avrupa Birliği (AB), uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle Suriye'de rejim lideri Beşar Esed'in kuzenlerine yaptırım uyguladığını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB), captagon hapı ticareti yaptıkları suçlamasıyla Esed rejimi bağlantılı kişilere yaptırım uyguladı.

AB'nin yaptırım uygulama kararı aldığı kişiler arasında, rejim lideri Beşar Esed'in kuzenleri Vasim Badi Esed, Mudar Rıfat Esed ve Samir Kemal Esed'in de olduğu açıklandı.

ABD Hazine Bakanlığı, 2020'de Samir Kemal Esed'in Lazkiye'de sahibi olduğu bir fabrikada 84 milyon captagon uyuşturucu hapı üretildiğini duyurmuştu.

Uyuşturucu ticaretinin Suriye'de Esed rejimi öncülüğünde bir iş modeli haline getirildiği ifade ediliyor. Beşar Esed'in yakın çevresinin bu ülkede üretilen uyuşturucuların ticaretinden sorumlu olduğu biliniyor.

Esed rejimi, 1970'li yıllardan bu yana ülke ekonomisini finanse etmek için uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: Mepa News

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23