Avrupa Birliği (AB) seyahat izin formu ücreti ne kadar?

Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerin vatandaşlarının gelecek yıldan itibaren AB'ye giriş yapmak için 7 avroluk bir başvuru formu doldurmaları gerekecek. Schengen bölgesinde geçerli olan ve herhangi bir vizeye ihtiyaç duymayanların tabi olduğu '90 gün kuralı' uyarınca 180 gün içinde 90 gün kalmalarına izin veriliyordu. Kısa adı ETIAS olan Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi yeni uygulamanın amacını AB'de 'güvenliği artırmak ve bloğa yönelik sağlık tehditlerini önlemeye yardımcı olmak' olarak tanımladı. Avrupa Birliği'nde olmayıp vatandaşları vizeye ihtiyaç duymadan Schengen bölgesine seyahat edebilen 60'tan fazla ülke bulunuyor.

Avrupa Birliği vizesiz seyahat form ücreti ne kadar?

Avrupa Komisyonu uygulamanın Avrupa'ya seyahat eden insanlar üzerinde 'çok az bir etkisinin' olacağını belirtiyor. Avrupa'ya vizesiz seyahat hakkına sahip ziyaretçilerin gelmeden önce 7 avro tutarında (18 yaş altı ve 70 yaş üstü için ücretsiz) çevrimiçi bir başvuru formu doldurması gerekecek. Biyometrik pasaport bilgilerinin ve seyahat detaylarının yanı sıra bazı güvenlik sorularını gerektirecek formu doldurmanın sadece birkaç dakika süreceği belirtiliyor. Ziyaretçilerin herhangi bir teknik sorunla karşılaşmamak için seyahatten en az 72 saat önce başvurmaları tavsiye ediliyor. Başvuru onaylandıktan sonra üç yıl geçerli olacak.