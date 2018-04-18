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Avrupa Birliği 2018 Raporunda Türkiye ekonomisine övgü

AB Komisyonu raporunda, Türkiye'ye yönelik göç politikası, ekonomik büyüme ve bölgesel iş birliği konularında övgülere yer verildi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 10:34
Avrupa Birliği 2018 Raporunda Türkiye ekonomisine övgü

Avrupa Birliği (AB) açıkladığı Türkiye raporunda, Ankara'ya yönelik göç politikası, ekonomik büyüme ve bölgesel iş birliği konularında övgülere yer verdi.

AB Komisyonu, yaklaşık 1,5 yıl aranın ardından aday ve aday adayı ülkeler hakkındaki raporunu yayımladı. Raporu basına AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu'nun Genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn duyurdu.

Eski adıyla "İlerleme Raporu" yeni adıyla "Türkiye Raporu"nda övgülerin yanı sıra bazı eleştirilere de yer verildi.

"Türkiye önemli ortak ve aday ülke"

Türkiye'nin AB için "önemli bir ortak ve aday ülke" olduğunun altı çizilen raporda, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik perspektifinin sürdürüldüğü açıklandı.

Raporda, Türkiye'nin özellikle kamu yönetimi alanında önemli reformlar kaydettiği, daha "açık" bir yönetim için büyük kararlılık gösterdiği bildirildi.

EKONOMİK BÜYÜME TAKDİR EDİLDİ

Raporda Türkiye'nin 2017 yılında kaydettiği ekonomik büyümenin altı çizilirken, darbe girişimi sonrasındaki ekonomik küçülmenin başarılı bir şekilde güçlü büyümeye çevrilmesi takdir edildi.

Ekonomi alanında AB mevzuatına uyum sağlanması konusunda da ilerleme kaydedildiği aktarılan raporda, Türk ekonomisinin "ciddi ilerleme" kaydettiği ve işleyen bir serbest pazar ekonomisi olduğu belirtildi.

Türkiye'nin rekabet baskısıyla baş etme gücünün çok yüksek olduğu kaydedilen raporda, Türk ekonomisinin ticari ve yatırımlar açısından AB pazarıyla çok iyi entegre olduğu vurgulandı.

Diğer yandan, Türkiye'nin enerji sektörü ve doğalgaz piyasasında ilerleme kaydettiği aktarıldı.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 10:34
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