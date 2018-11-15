Avrupa Adalet Divanı'ndan PKK kararı
Avrupa Adalet Divanı, terör örgütü PKK ile ilgili kararını verdi. Divan, PKK'nın Avrupa Birliği'nin terör örgütü listesinde kalmasına hükmetti.15 Kasım 2018 Perşembe 16:13
Avrupa Adalet Divanı, PKK'nın Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütü listesinde kalmasına hükmetti.
Dava karar bağlandı
Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanının alt mahkemesi, terör örgütü PKK'nın AB Konseyi'ne karşı açtığı davayı karara bağladı. Mahkeme, PKK'nın 2014-2017 yılları arasında terör örgütleri listesinde tutulmasında usul hataları olduğuna ancak yeni kararlar uyarınca PKK'nın AB Konseyi'nin terör örgütü listesinde tutulması gerektiğine hükmetti.
Başvuru 2014 yılında yapılmıştı
PKK, AB Konseyi'nin terör eylemleri nedeniyle uyguladığı kısıtlayıcı tedbirleri kaldırması için Mayıs 2014'te Avrupa Adalet
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