Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Hentbol Şampiyonası Türkiye A Grubu'ndaki 4. ve son maçında Çekya'ya 34-20 mağlup oldu- Milliler klasman maçında Kuzey Makedonya ile yarın karşılaşacak

ANKARA (AA) - Türkiye, Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman A Grubu dördüncü maçında Çekya'ya 34-20 mağlup oldu. Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Pescara kentinde süren şampiyonada milliler Çekya karşısında ilk yarıyı da 19-10 geride kapattı. Bu sonucun ardından ardından milliler grubu 2 puanla dördüncü sırada tamamladı. Ay-yıldızlılar klasman maçında B Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Kuzey Makedonya ile yarın karşılaşacak. Müsabaka TSİ 16.00'da başlayacak.





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